Tod mit 37: Trauer um Bob-Olympiasieger Holcomb

erschienen am 06.05.2017



Bob-Olympiasieger Steven Holcomb ist am Samstag im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Der US-Amerikaner wurde in seinem Zimmer im Olympia-Trainingscenter in Lake Placid/New York tot aufgefunden. Dies teilte das US-Olympiakomitee USOC mit.

Die Umstände des Todes sind bislang unbekannt. "Die olympische Familie ist vom traurigen Verlust von Steve Holcomb geschockt", sagte USOC-Geschäftsführer Scott Blackmun über den Vierer-Olympiasieger von 2010: "Steve war ein fantastischer Athlet und ein noch besserer Mensch."

Holcomb ist dreimal bei Olympischen Winterspielen für die USA an den Start gegangen und hatte in Vancouver das erste US-Gold im Vierer seit 1948 geholt. 2014 in Sotschi/Russland gewann der fünfmalige Weltmeister und sechsmalige Gewinner des Gesamtweltcups Bronze im Zweier sowie Vierer.