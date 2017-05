Todesfall bei Turin-Rallye: Ermittlungen gegen neun Personen

erschienen am 30.05.2017



Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Ivrea hat Ermittlungen gegen neun Personen im Zusammenhang mit einem Unfall bei einer Auto-Rallye in der Nähe von Turin aufgenommen, bei der am Samstag ein sechsjähriges Kind getötet wurde.

Die Ermittlungen laufen unter anderen gegen den 47-jährigen Fahrer des Unglücksfahrzeugs, seinen Co-Piloten, den Organisator der Rallye sowie gegen den Direktor des Rennens und seinen Stellvertreter, berichteten italienische Medien.

Die Familie des getöteten Kindes hielt sich am Straßenrand an einer Stelle auf, die für Zuschauer verboten war, als der Bolide gegen eine Mauer prallte und von dort in die Gruppe katapultiert wurde. Laut Medien soll dem Fahrer am Steuer unwohl geworden sein.