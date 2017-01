Todt: Gespräche mit Gisdol erst nach der Transferperiode

erschienen am 09.01.2017



Der neue HSV-Sportchef Jens Todt wird erst nach dem Ende der Winter-Transferperiode in die Gespräche mit Trainer Markus Gisdol über eine mögliche Vertragsverlängerung einsteigen. "Ich finde, dass wir auf der Position mit Markus Gisdol sehr gut aufgestellt sind. Unser gemeinsamer Fahrplan sieht aber vor, dass wir uns im Januar um den Kader kümmern, das hat in den kommenden Wochen Priorität", sagte Todt dem kicker.

Gisdols Arbeitspapier läuft mit Saisonende aus, genau wie die Verträge von Torwart René Adler und Ex-Kapitän Johan Djourou. "Gespräche über auslaufende Verträge sind kein Thema für den Januar, das muss ein paar Wochen warten", sagte Todt. Der 47-Jährige plant noch mit einer Verpflichtung für die Defensive nach den Abgängen von Cleber und Emir Spahic.