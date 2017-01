Todt neuer HSV-Sportdirektor

erschienen am 01.01.2017



Ex-Nationalspieler Jens Todt wird neuer Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Die Freigabe für den Wechsel des 46-Jährigen zu den Hanseaten und einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte Präsident Ingo Wellenreuther von Todts bisherigem Arbeitgeber Karlsruher SC am Neujahrstag auf SID-Anfrage. In Hamburg hatte zuletzt der ausgeschiedene Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer als Sportdirektor fungiert, nachdem Peter Knäbel im Sommer entlassen worden und die Suche nach einem Nachfolger lange erfolglos geblieben war.