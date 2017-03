Tokio 2020: Bach droht erneut mit Wechsel des Golfplatzes

erschienen am 17.03.2017



IOC-Präsident Thomas Bach hat den Veranstaltern der Olympischen Spiele 2020 in Tokio erneut mit einem Wechsel des Golfplatzes gedroht. Der Kasumigaseki Country Club war international in die Kritik geraten, weil er Frauen nicht als vollwertige Mitglieder anerkennt.

"Wir waren erfreut zu hören, dass die Verantwortlichen des Golf-Klubs in den kommenden Tagen diese Sache diskutieren werden und dann hoffentlich Frauen und Männern dieselben Rechte gewähren", sagte Bach am Rande der IOC-Exekutiv-Sitzung in Pyeongchang/Südkorea, wo 2018 die Winterspiele stattfinden werden. Sollte der Klub Geschlechtergleichheit nicht respektieren, "werden wir uns nach einem Austragungsort umsehen, der Nicht-Diskriminierung garantiert", ergänzte Bach.