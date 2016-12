Top-Flop-Event des Jahres: Olympische Spiele in Rio

erschienen am 19.12.2016



Selten trafen die Extreme im Sport so deutlich aufeinander. Die Olympischen Spiele in Rio produzierten traumhafte Bilder und rührende Geschichten, ganz nach dem Geschmack des IOC. Gleichzeitig gewährten sie einen verstörenden Blick in die Abgründe eines aus dem Ruder gelaufenen Systems.

Die Organisation der brasilianischen Gastgeber war nicht ansatzweise perfekt, aber sie mühten sich redlich und stellten - unter sozial fragwürdigen, teils verantwortungslosen finanziellen Anstrengungen - Wettkämpfe auf die Beine, die strahlende Sieger wie die Beachvolleyballerinnen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig oder auch tragische Helden wie den Turner Andreas Toba hervorbrachten.

Doch die Spiele waren auch schmutzig, aberwitzig. Dass gut 270 russische Sportler unter Landesflagge trotz erwiesenen Staatsdopings in Rio starten durften, riss den Weltsport in seine nächste, gigantische Glaubwürdigkeitskrise. Gleichzeitig verwehrte das IOC Julia Stepanowa einen Start in Rio, weil es der russischen Whistleblowerin angeblich an moralischer Eignung fehlte - auch dies war der im Ursprung wunderbaren olympischen Idee nicht würdig.