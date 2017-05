Torhüter Schuhen verlässt Rostock

erschienen am 11.05.2017



Torhüter Marcel Schuhen verlässt Fußball-Drittligist Hansa Rostock am Saisonende. Das gab der ehemalige Bundesligist am Donnerstag bekannt. Demnach werde der 24-Jährige nach zwei Jahren in Rostock seinen Vertrag nicht verlängern.

"Marcel hat uns mitgeteilt, dass er unser Angebot nicht annehmen wird. Wir hätten ihn gern in Rostock gehalten, müssen aber akzeptieren, wenn höherklassige Vereine andere sportliche Perspektiven und finanzielle Möglichkeiten bieten können", sagte Hansa-Vorstand René Schneider. Wohin Schuhen wechseln wird, wurde zunächst nicht bekannt.