Torjäger mit Ladehemmung

Chancen sind da, aber die Goalgetter des CFC treffen nicht mehr. Weil bisher in diesem Jahr weder Daniel Frahn noch Anton Fink ein Tor erzielen konnten, schlittert die Köhler-Truppe in die Krise.

Von Thomas Scholze

erschienen am 13.03.2017



Zwickau. Mit dem 0:3 in Lotte begannen die Alarmglocken beim CFC leise zu bimmeln, nun schlagen sie Alarm. Nach dem Abpfiff in Zwickau gab es am Sonntag viel Kopfschütteln, ratlose Gesichter und auch erste "Köhler raus"-Rufe aus dem himmelblauen Fanblock. In nur fünf Tagen haben die Chemnitzer die Metamorphose vom Aufstiegsaspiranten zum Krisenclub durchgemacht. Dabei ist Relegationsplatz drei auch jetzt nur drei Pünktchen entfernt. "Von der Zweiten Liga brauchen wir jetzt nicht reden", sagt Daniel Frahn, der am Sonntag - wie schon in Lotte - eine große Torchance ausließ, "wir müssen mal wieder in Führung gehen, dann können wir auch Spiele gewinnen. Die Liga ist so eng, dass wir endlich wieder punkten sollten. Sonst kann es schnell in die falsche Richtung gehen."

Dabei stimmte die Richtung am Sonntag über weite Strecken der Partie: Der CFC dominierte mit seinem spielstarken Mittelfeld bis zum Gegentor das Geschehen, auch als in der zweiten Hälfte die Brechstange zum Einsatz kam, gab es Strafraumszenen und Torgelegenheiten. An Lauf- und Kampfbereitschaft gab es nichts zu mäkeln. Aber an der Effizienz. Nicht nur Daniel Frahn sündigte, auch Dennis Mast, Anton Fink, Björn Jopek, Florian Hansch ließen Gelegenheiten aus. Und Philip Türpitz' Distanzschuss landete am linken Pfosten des FSV-Kastens. "Bei den Abschlüssen ist momentan einfach der Wurm drin", meint Frahn, der seinen letzten Treffer am 26. November beim 2:1-Sieg in Erfurt erzielen konnte, "wir müssen eben noch mehr investieren. Derzeit schaffen wir es nicht, einen Gegner kontinuierlich unter Druck zu setzen."

"Diese Niederlage tut doppelt weh. Wir hatten hier Chancen für drei Spiele" erklärt Kapitän Kevin Conrad, "und hinten bugsieren wir uns den Ball nach einem Standard selbst in die Kiste. Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass wir locker und befreit aufspielen. Aber die Lockerheit brauchen wir, um erfolgreich zu sein. Und ganz lieb wäre es, wenn wir in den nächsten Wochen nichts mehr vom Aufstieg hören. Wir müssen eher aufpassen, dass wir nicht noch hinten reinrutschen. Das kann mit ein paar Niederlagen in diesen Englischen Wochen ganz schnell passieren."

Die nächste Englische Woche wartet. Am Mittwoch geht es für den CFC im Duell mit dem Tabellenvorletzten aus Paderborn nun bereits darum, die Saison nicht komplett zu verderben. Was kann der Trainer tun? Nicht viel außer zu hoffen, dass seine Torjäger ihre Ladehemmung beenden. "Stürmer haben solche Phasen. Es wäre günstig für uns alle, wenn diese Phase jetzt nicht mehr so lange andauert. Wir brauchen die Tore von Fink und Frahn, wenn wir in dieser Liga vorn mitspielen wollen", sagt Köhler.