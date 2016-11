Torwart Walke verlängert bis 2019 bei RB Salzburg

erschienen am 19.11.2016



Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg und der deutsche Torwart Alexander Walke setzen ihre Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre fort. Der Vertrag mit dem 33-Jährigen wurde bis 2019 verlängert. "Ich bin sehr glücklich und dankbar, weiterhin Teil dieses Vereins zu sein. Ich bin zwar ein Deutscher, bin aber die längste Zeit in meiner Karriere hier in Österreich, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle", sagte Walke.

Der Keeper steht bereits sei 2010 in Salzburg unter Vertrag. Er spielte außerdem bei der SpVgg Greuther Fürth, Hansa Rostock, dem SV Wehen Wiesbaden, dem SC Freiburg und Werder Bremen II. Salzburg-Trainer Oscar Garcia äußerte: "Ich freue mich für den Verein, dass es gelungen ist, so einen wichtigen Spieler langfristig an den Klub zu binden. Alex hilft uns mit seiner Routine und Erfahrung und ist nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans sehr beliebt."