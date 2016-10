Tottenham in Leverkusen ohne Nationalstürmer Kane

erschienen am 17.10.2016



Der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur muss im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (20.45 Uhr) auf Nationalstürmer Harry Kane verzichten. Wie Teammanager Mauricio Pochettino am Montag bestätigte, ist der 23 Jahre alte Engländer nach seiner Bänderverletzung noch nicht wieder fit.

Einsatzbereit ist hingegen Offensivspieler und Ex-Bayer-Profi Heung-Min Son, der sich auf das Wiedersehen mit den alten Kollegen freut: "Ich hatte eine richtig schöne Zeit in Leverkusen. Ich bin ein bisschen nervös", sagte Son am Montag.