Tour-Finale: Ludwig/Walkenhorst im Final Four

erschienen am 17.09.2016



Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben beim Tour-Finale im kanadischen Toronto das Final Four erreicht. Im Viertelfinale setzte sich das Duo vom Hamburger SV mit 2:1 (21:18, 19:21, 15:11) gegen die Olympia-Dritten Kerri Walsh Jennings und April Ross durch. Gegner in der Runde der letzten Vier sind die Brasilianerinnen Larissa/Talita (17 Uhr).

Das zweite deutsche Duo Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) hingegen musste sich den Schweizerinen Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré mit 0:2 (16:21, 18:21) geschlagen geben und reist mit 9000 Dollar Preisgeld nach Hause.

Die Sieger des Saisonfinales erhalten 100.000 Dollar PrÀmie. An dem Turnier nehmen die acht besten Teams der Weltliga 2016 teil, zudem wurden vier Wildcards vergeben. Deutsche MÀnner sind nicht am Start.