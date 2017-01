Tour de Ski: Ustjugow gewinnt erneut - Deutsche enttäuschen

erschienen am 01.01.2017



Der russische Langläufer Sergej Ustjugow hat auch die zweite Etappe der Tour de Ski gewonnen und seine Gesamtführung damit ausgebaut. Am Tag nach seinem Sieg im Auftaktsprint gewann der 24-Jährige im Münstertal/Schweiz auch den Klassik-Massenstart über 10 km vor dem norwegischen Topfavoriten Martin Johnsrud Sundby. In einer enttäuschenden deutschen Mannschaft war Tim Tscharnke (Biberau) auf Platz 24 der Beste.

Thomas Bing (Rhön), der am Vortag noch als Achter überrascht hatte, beendete das Rennen auf Rang 28, Florian Notz (Römerstein) verbuchte als 30. immerhin noch einen Weltcup-Punkt. Die weiteren fünf deutschen Starter um Jonas Dobler (Traunstein/60.) waren abgeschlagen.

Am Montag steht für die Langläufer der erste Ruhetag bei der elften Austragung des prestigeträchtigen Etappenrennens auf dem Plan. Anschließend reist der Tour-Tross nach Oberstdorf, wo am Dienstag und Mittwoch zunächst ein Skiathlon (10 km/20 km) und anschließend ein Verfolgungsrennen (10 km/15 km) ausgetragen werden.