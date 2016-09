Trainerfrage bei Werder offen: Nouri mit Chance, Gisdol ein Thema

erschienen am 24.09.2016



Alexander Nouri, Markus Gisdol oder eine überraschende Lösung: In der Trainerfrage bei Werder Bremen deutet sich weiter keine schnelle Entscheidung an. Laut Sportdirektor Frank Baumann und Aufsichtsratschef Marco Bode könnte Interimscoach Nouri auch am kommenden Samstag im Duell bei Darmstadt 98 (15.30 Uhr/Sky) auf der Bank sitzen.

"Der Kandidatenkreis ist sehr überschaubar", sagte Baumann nach dem 2:1 (1:0)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg: "Wir hätten kein Problem damit, dass Alex auch in den nächsten Spielen auf der Bank sitzt." Die wichtige Personalentscheidung sei in "beide Richtungen offen", sagte Bode und deutete damit an, dass die Hanseaten weiter auch intensiv eine externe Lösung prüfen.

Insbesondere Gisdol wird an der Weser gehandelt. "Er ist sicher ein Kandidat. Markus Gisdol hat in Hoffenheim und bei seinen Stationen zuvor sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben uns mit ihm auseinandergesetzt", sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen, vor dem Heimspiel gegen die Wölfe bei Sky.