Trauerfeier fÃ¼r Golflegende Palmer am Dienstag

Trauerfeier für Golflegende Palmer am Dienstag

erschienen am 28.09.2016



Die öffentliche Trauerfeier für den im Alter von 87 Jahren verstorbenen Ausnahme-Golfer Arnold Palmer findet am kommenden Dienstag in dessen Heimatstadt Latrobe/Pennsylvania statt. Die Zeremonie in der Saint Vincent College Basilika beginnt um 17.00 Uhr (MESZ).

Palmer, der als erster echter TV-Star seines Sports maßgeblich zum Aufschwung des Golfsports beigetragen hatte, war am Sonntag nach Herzproblemen gestorben. Die Familie des siebenmaligen Major-Siegers forderte die Fans auf, keine Blumen zu schicken und stattdessen auf der Website iam.arniesarmy.org Geschichten über Palmer zu veröffentlichen.

Beim Ryder Cup zwischen den besten europäischen und amerikanischen Golfern in Chaska/Minnesota wird es am Donnerstag bei der Eröffnungszeremonie eine Schweigeminute geben. Palmer hat den Vergleich mit den USA bei sechs Starts sechsmal gewonnen.