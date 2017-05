Traumstart in die Heim-WM: 2:1 gegen die USA

Auch ohne ihren verletzten Kapitän Christian Ehrhoff hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft einen Traumstart in die Heim-WM erwischt. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm bezwang im ersten Vorrundenspiel in Köln den zweimaligen Weltmeister USA mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) und setzte sich an die Tabellenspitze der Gruppe A.

NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes (11.) erzielte das erste Tor für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Nach dem Ausgleich durch Connor Murphy (51.) war der Kölner Patrick Hager (54.) mit seinem Treffer in Überzahl der umjubelte Matchwinner.

Auch 2010 bei der letzten WM auf eigenem Eis war die deutsche Mannschaft mit einem Sieg (2:1 nach Verlängerung) gegen die Amerikaner gestartet, am Ende erreichte sie sensationell das Halbfinale. Zweiter Gegner ist am Sonntag (20.15 Uhr/Sport1) der neunmalige Weltmeister Schweden, der zum Auftakt gegen Rekordweltmeister Russland mit 1:2 nach Penaltyschießen verlor.