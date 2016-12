Triathlet hofft auf eine Premiere

Zum 24. Mal läuft die Umfrage nach den Sportlern des Jahres in Sachsen. Bis zum 2. Januar 2017 ist die Stimmabgabe möglich. Das Zwischenergebnis bleibt geheim.

erschienen am 06.12.2016



Leipzig/Chemnitz. Martin Schulz hat in den zurückliegenden Monaten alles gewonnen, was in seinem Metier möglich war. Der gehandicapte Athlet (Dysmelie linker Unterarm) aus Leipzig holte zum wiederholten Mal Gold bei WM sowie EM und krönte seine Karriere mit dem Triumph bei den Paralympics in Rio. Dabei ging er als erster Triathlonsieger beim Top-Ereignis der Behindertensportler in die Geschichte ein. Zu gern möchte er auch bei der Wahl der Sportler des Jahres von Sachsen für eine Premiere sorgen. "Ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht nur im Mittelfeld lande. Sportlich habe ich alles erreicht. Es wäre einfach fair und eine besondere Wertschätzung für mich, wenn ich mal mit vorn landen würde", meinte der 27-Jährige, der bislang bei der Umfrage zwischen den Rängen fünf und acht einkam. Bislang schaffte es nur Schwimmerin Kay Espenhayn 1996 als behinderte Athletin auf Platz eins.

Doch die Konkurrenten von Martin Schulz bei den Männern sind hochkarätig. Das trifft ebenso auf die anderen beiden Kategorien zu, sodass Prognosen generell sehr schwer sind. Einige Asse wie Dreispringerin Kristin Gierisch als Hallen-Vizeweltmeisterin oder Eisschnellläufer Nico Ihle als WM-Dritter oder die Goalballer von Ascota (Deutsche Meister) haben es nicht einmal unter die besten zehn geschafft. Aus der Region stehen aber immerhin elf Athleten auf den jeweiligen Listen. Bei den Teams gehört nach der Vorauswahl der Sportjournalisten, die erstmals zu 50 Prozent eingeht und deren Rangfolge bis zuletzt geheim bleibt, nur Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue aus der Region zur engeren Wahl.

Die Abstimmung kann über nebenstehenden Coupon, auf Stimmkarten oder via Internet erfolgen. Auf der Sächsischen Sportgala am 14. Januar in Dresden werden die Sieger geehrt. (mm)

www.sport-fuer-sachsen.de

Damen Tina Dietze

LVB Leipzig, Kanurennsport

Olympiasilber( K 2, K 4) Rebekka Haase

LV Erzgebirge, Leichtathletik

Olympia-4., EM-3. Sprintstaffel Steffi Kriegerstein

WSV Dresden, Kanurennsport

Olympiasilber (K 4); EM-3. (K 2; K 4) Cindy Roleder

DHfK Leipzig, Leichtathletik

Olympia-5., EM-1. Hürdensprint Pauline Schäfer

TuS Chemnitz-Altendorf, Turnen

Olympia-6. Team Sophie Scheder

TuS Chemnitz-Altendorf, Turnen

Olympia-3. Stufenbarren; -6. Team Christina Schwanitz

LV Erzgebirge, Leichtathletik

Olympia-6.; EM-1. Kugelstoßen Anna Seidel

EV Dresden, Shorttrack

EM-Dritte 1000 m Julia Taubitz

WSC Oberwiesenthal, Rennrodeln

WM-6.; Weltmeisterin U 23, Junioren Annekathrin Thiele

SC DHfK Leipzig, Rudern

Olympiasiegerin Doppelvierer

Herren Joachim Eilers

Chemnitzer PSV, Bahnradsprint

2x WM-Gold; Olympia-4., -5. Richard Freitag

SG Nickelhütte Aue, Skispringen

Vizeweltmeister Team Eric Frenzel

WSC Oberwiesenthal, Nord. Kombin. Gesamt-Weltcupsieger Max Heß

LAC Chemnitz, Leichtathletik

EM-1.; Hallen-WM-2. Dreisprung Sascha Klein

Dresdner SC, Wasserspringen

Olympia-4.; EM-1. Turmspringen Tom Liebscher

KC Dresden, Kanurennsport

Olympiasieger (K 4); EM-1. (K 1) Ralf Palik

WSC Oberwiesenthal, Rennrodeln

WM: Silber, Bronze; EM: Bronze Martin Schulz

SC DHfK Leipzig, Triathlon

Paralympics-Sieger, WM; EM: Gold David Storl

SC DHfK Leipzig, Leichtathletik

Olympia-7.; EM-1. Kugelstoßen Philipp Wende

SC DHfK Leipzig, Rudern

Olympiasieger (Doppelvierer)