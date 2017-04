Triathlon: Hewitt und Mola gewinnen zweiten Lauf der WM-Serie

erschienen am 08.04.2017



Die Neuseeländerin Andrea Hewitt und der Spanier Mario Mola haben auf der zweiten Station der Triathlon-WM-Serie an der australischen Gold Coast über die Sprint-Distanz triumphiert.

Während Hewitt ihren Vorsprung in der Gesamtwertung durch ihren zweiten Saisonerfolg ausbaute, schob sich Weltmeister Mola in der Männerwertung auf Rang vier vor. In Führung liegt dort weiterhin Molas Landsmann Javier Gomez, der am Samstag Rang vier belegte.

Deutsche Triathleten waren bei den Einzel-Wettkämpfen über 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen nicht am Start.