Triathlon: Nur Zapf bei Auftakt der WM-Serie dabei

erschienen am 02.03.2017



Qualität statt Quantität? Die Deutsche Triathlon Union (DTU) hat für den Auftakt der WM-Serie am kommenden Wochenende in Abu Dhabi nur Jonathan Zapf (Saarbrücken) nominiert. "Wir konzentrieren uns in dieser nacholympischen Saison auf einige ausgewählte Wettkämpfe", sagte der neue DTU-Sportdirektor Jörg Bügner, der nach den Enttäuschungen von Rio de Janeiro den Neuaufbau anleiten soll.

Bei den Sommerspielen in Brasilien war bei den Herren kein DTU-Sportler am Start gewesen, die Frauen um die ehemalige Vize-Weltmeisterin Anne Haug (Saarbrücken) enttäuschten. Chefcoach Ralf Ebli und Elite-Bundestrainer Dan Lorang gaben daraufhin ihre Posten auf. Ob dabei auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) Druck auf die DTU ausgeübt hat, ist unklar.

In Abu Dhabi besitzt Zapf im Wettstreit mit der internationalen Konkurrenz im Rennen über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen (12.55 Uhr/MEZ) jedenfalls nur Außenseiterchancen. Der Wettkampf der Frauen findet bereits am Freitag (12.55 Uhr/MEZ) statt.