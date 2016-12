Trotz Krise in der Liga: Gladbach freut sich auf Barcelona

erschienen am 05.12.2016



Trotz der anhaltenden Krise in der Fußball-Bundesliga freut sich Borussia Mönchengladbach auf den Champions-League-Auftritt beim FC Barcelona. "Wir haben das Spiel ja nicht auf der Kirmes gewonnen. Wir haben viel investiert, damit wir in der Champions League dabei sind", sagte Trainer André Schubert vor dem Gastspiel im Camp Nou am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

Seit acht Spielen wartet die Borussia in der Liga auf einen Sieg. Dennoch will der fünfmalige deutsche Meister beim großen Favoriten "mutig auftreten", so Schubert: "Es ist eine riesige Herausforderung, wir haben großen Respekt vor dem Gegner. Aber wir haben keine Angst. Wir müssen Lösungen finden, um den Gegner ab und an zu ärgern."

Sportlich ist die Begegnung bedeutungslos. Gladbach steht als Gruppendritter in der Zwischenrunde der Europa League, Barcelona ist Rang eins nicht mehr zu nehmen. Ein Erfolgserlebnis könnten die Gladbacher für ihr Selbstvertrauen aber gut gebrauchen.

Schubert hat 21 Spieler mit nach Barcelona genommen, drei Profis muss er noch aus seinem Kader streichen. "Das werden wir kurzfristig entscheiden", so der Coach.