Trotz Spekulationen: Klinsmann will US-Nationaltrainer bleiben

erschienen am 03.11.2016



Der neue DFB-Ehrenspielführer Jürgen Klinsmann will trotz wiederkehrender Spekulationen über ein Engagement in Europa auch zukünftig Trainer der US-Fußballer bleiben. "Ich möchte noch ein bisschen weitermachen und Deutschland bei der WM 2018 in Russland ein wenig ärgern", sagte der 52-Jährige nach seiner Ernennung beim DFB-Bundestag in Erfurt: "Es macht riesigen Spaß."