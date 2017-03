Trotz Tabellenführung: Olympiakos Piräus entlässt Trainer Bento

erschienen am 06.03.2017



Der griechische Fußball-Rekordmeister Olympiakos Piräus hat sich am Montagabend nach siebenmonatiger Zusammenarbeit von seinem Trainer Paulo Bento getrennt. Die Klubführung reagierte damit auf die jüngste Negativserie von drei Niederlagen in der heimischen Super League. Trotz des schlechtesten Laufs seit 21 Jahren führt Olympiakos die Tabelle sieben Spieltage vor dem Saisonende weiter deutlich an. Interimstrainer und damit Nachfolger des früheren portugiesischen Nationaltrainers wird der bisherige U-20-Coach Vasilis Vouzas.

Olympiakos, Meister der vergangenen sechs Jahre, empfängt am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League den türkischen Titelträger Besiktas Istanbul.