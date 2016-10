Trotz Torflaute: Gisdol voller Vorfreude auf Heim-Debüt

erschienen am 19.10.2016



Markus Gisdol sieht seiner Heim-Premiere als Trainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV voller Vorfreude entgegen. "Seit dem ersten Tag freue ich mich schon darauf", sagte Gisdol mit Blick auf die Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt. Ungeachtet der inzwischen über achtstündigen Torflaute zeigte sich der 47-Jährige "sehr, sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft in die Spur kommt". Seitdem Gisdol bei den Hamburgern das Amt von Bruno Labbadia übernommen hat, gab es einen Punkt aus zwei Auswärtsspielen.

Der Bundesliga-Dino hat nach sieben Spieltagen lediglich zwei Treffer erzielt (beide Bobby Wood), kein Team in der Bundesliga-Geschichte hatte zum gleichen Zeitpunkt weniger Tore auf dem Konto. "Das werden wir schon in den Griff kriegen, da bin ich mir ganz sicher", sagte Gisdol. Seit dem zweiten Spieltag haben die Hanseaten nicht mehr getroffen.