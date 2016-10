Trotz drohender Dopingsperre: Johaug verspricht Rückkehr

erschienen am 27.10.2016



Trotz einer drohenden mehrjährigen Dopingsperre denkt Norwegens Skilanglauf-Star Therese Johaug (27) nicht an ein Karriereende. "Ich werde zurückkommen, und ich werde das alles überstehen", sagte die siebenmalige Weltmeisterin im norwegischen Rundfunk-Sender NRK: "Ich werde in der Zukunft wieder für Norwegen um Medaillen kämpfen."

Es habe Tage gegeben, so Johaug, "an denen ich gedacht habe, es geht nicht mehr. Aber in meinem Herzen weiß ich, was mich antreibt, und ich will zurückkommen."

Johaug war am 16. September positiv auf das verbotene androgene Steroid Clostebol getestet und in der Vorwoche vorläufig bis Mitte Dezember gesperrt worden. Verantwortlich für die positive A-Probe, deren Befund in der B-Probe bestätigt wurde, ist nach Angaben des norwegischen Skiverbandes eine Sonnencreme gewesen, die Johaug während eines Trainingslagers Anfang September in Italien zur Behandlung eines Sonnenbrands auf der Lippe erhalten hatte.

Gian Franco Kasper, Präsident des Ski-Weltverbandes FIS, hatte zuletzt eine lange Sperre für die Ausnahmeläuferin in Aussicht gestellt. "Normalerweise, wenn sie schuldig ist, ist es klar, dass sie für vier Jahre gesperrt werden muss. Da gibt es keinen Zweifel", hatte Kasper gesagt.