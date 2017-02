Trump-Golfclub muss 5,7 Millionen Euro an Ex-Mitglieder zurückzahlen

erschienen am 10.02.2017



Ein Golfclub von US-Präsident Donald Trump in Jupiter/Florida muss 65 ehemaligen Mitgliedern insgesamt 5,3 Millionen Euro zurückzahlen. Das entschied ein Gericht in West Palm Beach.

Nachdem Trump den Golfclub 2012 gekauft hatte, wollten die 65 Mitglieder austreten. Das neue Management änderte daraufhin die Regularien, so dass die Club-Angehörigen zwar weiter ihren Jahresbeitrag in Höhe von 16.700 Euro zahlen mussten, aber nicht mehr spielen durften. Diese Praxis erklärte das Gericht nun als illegal.