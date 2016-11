Trump will Olympiabewerbung von Los Angeles unterstützen

erschienen am 25.11.2016



Der zukünftige US-Präsident Donald Trump will die Bewerbung von Los Angeles für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024 unterstützen. Dies versicherte der 70-Jährige in einem Telefonat mit Eric Garcetti, Bürgermeister der kalifornischen Metropole.

"Es war ein produktives Gespräch", erklärte Garcettis Sprecherin Connie Llanos nach dem Telefonat am Thanksgiving-Day. Nach der Wahl Trumps hatte Garcetti die Befürchtung geäußert, das Internationale Olympische Komitee (IOC) könnte sich wegen fremdenfeindlicher Äußerungen des Milliardärs von der US-Bewerbung abwenden.

Los Angeles war bereits 1932 und 1984 Olympia-Gastgeber. Für 2024 sind Budapest und Paris die Mitbewerber, das IOC vergibt die Spiele bei seiner Session im September 2017 in der peruanischen Hauptstadt Lima.