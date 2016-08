Tschechiens Turnlegende Caslavska mit 74 Jahren gestorben

erschienen am 31.08.2016



Tschechiens Turnlegende Vera Caslavska ist am Dienstag im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Dies bestÀtigten enge Freunde der Pragerin der Nachrichtenagentur CTK.

Caslavska gewann bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio und 1968 in Mexiko-Stadt insgesamt sieben Goldmedaillen. Insgesamt holte sie sich in ihrer Karriere 22 internationale Titel.

WĂ€hrend der Sommerspiele in Mexiko profilierte sich Caslavska als Sympathisantin des Prager FrĂŒhlings und dessen Initiator Alexander Dubcek. Nach der Niederschlagung dieser politischen Reformbewegung wurde sie in ihrer Heimat mehr als ein Jahrzehnt politisch geĂ€chtet.

Erst 1979 durfte Caslavska ein Angebot annehmen, als Trainerin in Mexiko zu arbeiten. Kurz vor der samtenen Revolution in der damaligen Tschechoslowakei kehrte sie in ihre Heimat zurĂŒck.