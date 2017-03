Turn-Weltcup in Newark: Kim Bui knapp an Medaille vorbei

erschienen am 05.03.2017



Olympiaturnerin Kim Bui hat beim Weltcup-Auftakt in Newark/New Jersey nur knapp eine Medaille verpasst. Die 28 Jahre alte Stuttgarterin musste sich nach einem Wackler auf dem Schwebebalken mit Rang vier begnügen. Der Sieg beim American Cup ging an Ragan Smith aus den USA.

Nach Stürzen beim Sprung und am Pauschenpferd kam der deutsche Barren-Meister Lukas Dauser aus Unterhaching nicht über den neunten und letzten Platz hinaus. Den Sechskampf entschied Yul Moldauer (USA) überraschend für sich, nur Zweiter wurde der Olympiazweite Oleg Wernjajew aus der Ukraine.

Die Weltcupserie wird in zwei Wochen im Rahmen des DTB-Pokals in Stuttgart fortgesetzt.