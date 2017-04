Turnen: Lukas Dauser kann es kaum fassen

Von Frank Thomas

erschienen am 23.04.2017



Cluj-Napoca. Dieser Schrei nach seiner Übung kam einer Befreiung gleich: Lukas Dauser hat die Turnwelt überrascht und gestern am Barren mit Silber seine erste Medaille bei einer EM gewonnen. Im rumänischen Cluj-Napoca entschied er das deutsche Duell am Barren mit Marcel Nguyen (6. Platz) klar zu seinen Gunsten. Dank perfekter Haltung kam der 23-Jährige, der in Berlin trainiert, auf 15,366 Punkte und steigerte sich nochmals gegenüber dem Vorkampf. Besser als er war nur Olympiasieger Oleg Wernjajew aus der Ukraine mit 15,466 Zählern. "Es war eine sehr gute Übung. Aber, dass ich so eine hohe Wertung bekomme, hat mich doch erstaunt. Ich musste sehr kämpfen", meinte der sonst eher zurückhaltende 23-Jährige, nachdem er Chefcoach Andreas Hirsch und dessen Sohn Robert, seinen Heimtrainer, in die Arme geschlossen hatte. "Das ist der Moment, auf den ich seit 2013 hingearbeitet habe", gab Lukas Dauser, der bereits im Mehrkampf als Siebenter für Furore gesorgt hatte, zu.



Im Vorjahr, wenige Wochen vor Olympia, hatte Lukas Dauser für ein erstes Aha-Erlebnis unter Turn-Freunden gesorgt. Mit einer bestechenden Barrenübung bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg hatte er dem Olympiazweiten Marcel Nguyen den siebenten Titel in Serie entrissen und Hoffnungen für Olympia entfacht. In Rio hatte der Sportsoldat Anteil am Finaleinzug der deutschen Riege, doch der Medaillenkampf am Barren blieb ihm versagt. Acht Monate später ist die Situation eine andere. Dauser gehört nach dem Rücktritt von Fabian Hambüchen zu den großen Hoffnungen von Cheftrainer Andreas Hirsch für die Olympischen Spiele 2020. Und er profitiert davon, dass der Coach gezwungen ist, ganz auf die Mehrkämpfer zu setzen, da in Tokio eine Riege nur noch aus vier Turnern besteht.

"Neue Gesichter in verschiedenen Funktionen", nennt Hirsch seine Strategie. Dauser wurde bei der Mehrkampf-Serie im Weltcup ins Geschehen gestürzt, musste seine Linie erst finden. "Diese Weltcups haben mächtig geschlaucht", stöhnte er. "Aber es ist Schritt für Schritt vorangegangen." In Newark lief es gar nicht (9. Platz), Stuttgart brachte die Steigerung (6.) und London sogar den Sprung auf das Podest mit Rang drei. Lukas Dauser ist nun in der europäischen Spitze angekommen - und hat noch viel vor. (dpa)