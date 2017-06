Turnfest mit Festakt in Berlin eröffnet

erschienen am 03.06.2017



Mit einem knapp 80-minütigen Festakt am Pariser Platz unweit des Brandenburger Tores ist in Berlin das 43. Internationale Deutsche Turnfest protokollarisch eröffnet worden. Bis zum 10. Juni haben sich mehr als 80.000 Turner in der deutschen Hauptstadt versammelt, um zahlreiche Wettkämpfe in Freizeitbereich, aber auch im Spitzensport zu absolvieren.

"Mit vielen Farbtupfern wollen wir in der kommenden Woche unserem Turnfestmotto 'Wie bunt ist das denn!' gerecht werden. Shows und Galas sind bei uns keine Fremdkörper. Und wir erschaffen sie mit Kreativität, wir müssen nichts zukaufen", sagte Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB), vor 400 geladenen Gästen.

Als Gastrednerin in Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte Wirtschafts- und Energieministerin Brigitte Zypries die innovative Kraft der 3200 beim Turnfest vertretenen Vereine: "Sie erfinden sich regelmäßig immer wieder neu."

Viele von ihnen präsentierten sich auch beim traditionellen Festumzug auf der Straße des 17. Juni und durch das Brandenburger Tor. Als Reaktion auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wurde der Umzug, bei dem 830 zum Teil Jahrzehnte alte Vereinsfahnen gezeigt wurden, mit Zäunen und Barrieren zusätzlich gesichert, intensive Kontrollen kamen hinzu.

Auch bei der Zusammenführung des bürgerlichen Sports mit der Arbeitersportbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg seien die Vereine des DTB Vorreiter gewesen. "Schneller als alle anderen Sportfachverbände und insofern vorbildlich", erklärte Zypries beim Festakt.