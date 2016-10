Typisch Breitkreuz

Der FC Erzgebirge Aue bringt drei Punkte aus St. Pauli mit, wo ein Spieler eine Achterbahn der Gefühle erlebte. Doch der Sieg geht auf das Konto der gesamten Mannschaft.

Von Thomas Treptow

erschienen am 17.10.2016



Hamburg. Fußball kann ganz einfach sein. Freistoß - Kopfball - Tor. So geschehen am Freitagabend in der 90. Minute, als Steve Breitkreuz Erzgebirge Aue zum Sieg beim St. Pauli köpfte. Freilich vermuten Journalisten hinterher gern, dass so eine Standardsituation einstudiert ist: "Das war schon eher Instinkt", sagte der Torschütze schmunzelnd und erklärte die Szene kurz: "Ein Superball von Mirnis Pepic. Ich lege alles rein und bin froh, dass er reingeht. Ein Tor, das ja ein bisschen typisch für mich ist." In der Tat. Für solche Last-Minute-Treffer war der 24-Jährige, der deshalb nach dem umjubelten Tor auf die imaginäre Uhr an seinem Handgelenk zeigte, in der 3. Liga bekannt und gefürchtet. Fünf, oftmals entscheidende Tore erzielte er in der vergangenen Saison. Von der Konkurrenz begehrt wurde der gebürtige Berliner aber vor allem wegen seiner starken Leistungen in Aues Hintermannschaft. Bundesligaabsteiger Hannover 96 zeigte starkes Interesse, letztendlich zerschlug sich ein Transfer des torgefährlichen Innenverteidigers jedoch.

Breitkreuz blieb im Lößnitztal, wo er mit dem FCE um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga kämpft. Dort weht der Wind rauer. "Steve hat heute nicht seine beste Leistung gezeigt, auch wenn die Entscheidung beim Elfmeter ein bisschen hart war. Aber er kann viel besser spielen", schätzte Trainer Pavel Dotchev die Leistung seines Abwehrchefs am Millerntor ein. Er tat es mit einem wohlwollenden Lächeln für den "Mann des Tages", dessen Emotionen an der Reeperbahn Achterbahn fuhren. In der 3. Minute hatte Steve Breitkreuz nach einem Zweikampf mit Jeremy Dudziak einen Elfmeter verursacht, den Schiedsrichter Jochen Drees geben kann, aber nicht muss. "Er dreht sich in mich rein und fällt. Meiner Meinung nach habe ich nicht aktiv angegriffen", argumentierte der Auer, der in der 90. Minute den wichtigen Dreier unter Dach und Fach brachte.

17 Minuten zuvor wäre Steve Breitkreuz unter Umständen zum "Pechvogel des Tages" avanciert. Bei einem Zweikampf mit dem eingewechselten Aziz Bouhaddouz im Auer Strafraum fiel er auf die Beine des St.-Paulianers und stoppte ihn abrupt. "Das war eher ein Elfmeter", gab der Verteidiger nach Ansicht der TV-Bilder zu und meinte: "Dann wäre es natürlich nicht so gut für mich gelaufen. So aber bin ich überglücklich."

Das sah ihm jeder an. Aber auch alle anderen Auer durften in Hamburg zurecht strahlen. Dass die Veilchen das frühe 0:1 unbeeindruckt wegsteckten und postwendend zur Attacke bliesen, war der eigentliche Grund für den nur scheinbar glücklichen Ausgang der Partie. Ein verdienter Sieg, weil sich alle einbrachten - von den zuletzt kritisierten Verteidigern Julian Riedel und Sebastian Hertner, über den laufstarken Louis Samson bis hin zu Pascal Köpfe, der das 1:1 mit einem sehenswerten Hackentor erzielt hatte. "Auch in den anderen Spielen sind wir meist zurückgekommen, haben aber nichts Zählbares mitgenommen. Diesmal sind es drei Punkte, das ist der Unterschied", sagte Steve Breitkreuz. So einfach ist das.