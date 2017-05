U17: England erster Finalist

erschienen am 16.05.2017



Die Fußball-Junioren Englands haben bei der U17-Europameisterschaft in Kroatien das Finale erreicht. Der Sieger von 2010 und 2014 besiegte im ersten Halbfinale die Türkei 2:1 (2:1) und trifft im Endspiel am Freitag (20 Uhr) auf Deutschland oder Spanien.

Für England trafen Callum Hudson-Odoi (11.) und Jadon Sancho (37.), für die Türkei Kerem Kesgin (40.+13) in der wegen einer langen Verletzungsunterbrechung sehr langen Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Im zweiten Halbfinale trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wie schon im Vorjahr auf Spanien (20.30 Uhr/Eurosport 1). Damals hatten sich die Iberer in Baku/Aserbaidschan dank eines späten Treffers mit 2:1 durchgesetzt.