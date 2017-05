U20 bangt nach Zittersieg gegen Vanuatu um WM-Achtelfinale

erschienen am 26.05.2017



Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat bei der WM in Südkorea mit Mühe den ersten Sieg eingefahren, muss für den Einzug ins Achtelfinale aber auf Schützenhilfe hoffen. Das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier bezwang Fußball-Zwerg Vanuatu im letzten Vorrundenspiel nach einer schwachen Vorstellung mit 3:2 (2:0) und beendete die Gruppe B hinter Venezuela und Mexiko auf Rang drei. Deutschland muss nun hoffen, bis zum Ende der Gruppenphase am Sonntag zu den vier besten Gruppendritten zu gehören.

In Jeju trafen Kentu-Malcolm Badu vom VfL Wolfsburg (27.), Fabian Reese vom Karlsruher SC (32.) und Emmanuel Iyoha von Fortuna Düsseldorf (50.) zunächst zur 3:0-Führung für das DFB-Team. Suat Serdar (Mainz 05) scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter (40.), den der Schiedsrichter erst mit Hilfe des Videobeweises gegeben hatte. Zwei Tore von Bong Kalo (52./77.) ließen die deutsche Mannschaft in der Schlussphase noch zittern.

Nie zuvor in der mehr als 100-jährigen Länderspielgeschichte des DFB hatte es eine Begegnung gegen Vanuatu gegeben. Am Dienstag war der Außenseiter gegen Venezuela noch mit 0:7 untergegangen. Der DFB-Nachwuchs war in seinen ersten Gruppenspielen sowohl gegen Venezuela (0:2) als auch Mexiko (0:0) ohne Tor geblieben.

Sollte das DFB-Team nach Ende der Gruppenphase zu den vier besten Gruppendritten zählen, ginge es am Mittwoch mit dem Achtelfinale weiter. Gegner dort wäre der Sieger aus Gruppe C oder Gruppe D.