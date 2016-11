U21 in Polen auch ohne Prömel

erschienen am 14.11.2016



Nächster Ausfall für die deutsche U21-Nationalmannschaft: Mittelfeldspieler Grischa Prömel steht DFB-Trainer Stefan Kuntz wegen einer fiebrigen Erkältung am Dienstag im letzten Länderspiel des Jahres in Polen (18.30 Uhr/Eurosport) nicht zur Verfügung. Der 21-Jährige vom Karlsruher SC hat bereits die Heimreise angetreten.

Ebenfalls nicht mit nach Polen fliegen Davie Selke, Timo Werner (beide RB Leipzig), Matthias Ginter (Borussia Dortmund) und Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), die nach Absprache mit ihren Vereinen nur im Länderspiel gegen die Türkei (1:0) zum Einsatz kamen.