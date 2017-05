UEFA: Keine Hinweise auf Gefährdung von Europa-League-Finale

erschienen am 23.05.2017



Nach dem Terroranschlag von Manchester hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitgeteilt, dass es einen Tag vor dem Europa-League-Finale in Solna "keine nachrichtendienstlichen Informationen" gebe, wonach das Endspiel Ziel einer terroristischen Attacke sein könnte. In Solna nahe Stockholm treffen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und Sport1) Ajax Amsterdam und Manchester United aufeinander.

"Die UEFA arbeitet seit Monaten mit dem schwedischen Verband und den lokalen Behörden zusammen, dabei war die Gefährdung durch einen Terroranschlag stets Teil der Gespräche", teilte die UEFA auf SID-Anfrage mit: "Darüber hinaus waren seit dem Angriff in Stockholm im April zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen ergriffen worden."

Am Montagabend hatte es gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ) in oder an der Manchester-Arena gegen Ende des Konzerts der amerikanischen Sängerin Ariana Grande mindestens eine Explosion gegeben. Die Polizei geht von einem Terrorakt aus, bei dem mindestens 22 Menschen ums Leben kamen.