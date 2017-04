UEFA: Zusatz-Million für alle Verbände

erschienen am 05.04.2017



Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schüttet jeweils eine Million Euro zusätzlich für alle 55 Mitgliedsverbände aus. "Diese Solidaritätszahlungen haben wir dem Erfolg unserer Nationalmannschaftswettbewerbe zu verdanken", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Mittwoch beim UEFA-Kongress in Helsinki: "Die UEFA ist nicht dazu da, um Reichtümer anzuhäufen."

Auch in Zukunft sollen, "wenn unsere finanziellen Ergebnisse die Erwartungen übertreffen", die Überschüsse verteilt werden, äußerte der Slowene.

Insgesamt setzte die UEFA im Finanzjahr 2015/16 (1. Juli bis 30 Juni) 4,58 Milliarden Euro um und machte 102,1 Millionen Euro Gewinn. In der Finanzperiode 2014/15 hatte der Verband 27,9 Millionen Euro Verlust gemacht. Die Reserven stiegen von 531 Millionen Euro auf 633 Millionen Euro.