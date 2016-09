US Open: Auch Alexander Zverev in Runde zwei ausgeschieden

erschienen am 02.09.2016



Alexander Zverev ist als letzter Deutscher im Herreneinzel der US Open ausgeschieden. Der 19-Jährige aus Hamburg, der an Position 27 gesetzt war, unterlag in der zweiten Runde dem Briten Daniel Evans 4:6, 4:6, 7:5, 2:6. Evans verwandelte seinen ersten Matchball um 23.56 Uhr Ortszeit. Erstmals seit sechs Jahren steht kein Deutscher in der dritten Runde von New York.

Acht Deutsche hatten sich f√ľr das Hauptfeld qualifiziert, nur Zverev und sein √§lterer Bruder Mischa √ľberstanden die erste Runde. W√§hrend die Niederlage des 29-J√§hrigen am Mittwoch gegen Jack Sock (USA/Nr. 26) zu erwarten gewesen war, verlor Alexander Zverev etwas √ľberraschend gegen den Weltranglisten-64. Evans.

F√ľr den Jungstar war es der Abschluss eines entt√§uschenden Sp√§tsommers mit den Erstrundenpleiten bei seinem Heimturnier in Hamburg, sowie den Masters in Toronto und Cincinnati. Zwischenzeitlich hatte er seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio abgesagt, weil er sich nicht "100 Prozent gut gef√ľhlt" hatte. F√ľr die kurzfristige Entscheidung und den lustlosen Auftritt in Hamburg war Zverev kritisiert worden.

Bei den Frauen schafften Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2), Carina Witthöft (Hamburg) und Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 26) den Sprung in die dritte Runde. Dort trifft Kerber am Freitag im zweiten Match der Night Session im Arthur-Ashe-Stadium auf Catherine Bellis (USA), Witthöft bekommt es ab 11.00 Uhr OZ/17.00 Uhr MESZ mit Vorjahresfinalistin Roberta Vinci (Italien/Nr. 7) zu tun. Siegemund spielt am Samstag gegen Altmeisterin Venus Williams (USA/Nr. 6) um den Einzug ins Achtelfinale.