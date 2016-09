US Open: Beck verliert in der zweiten Runde

erschienen am 02.09.2016



Annika Beck ist als siebte deutsche Tennisspielerin bei den US Open in New York ausgeschieden. Die Weltranglisten-41. aus Bonn unterlag in der zweiten Runde der Wimbledon-Halbfinalistin Jelena Wesnina (Russland/Nr. 19) chancenlos mit 2:6, 1:6. Zehn Deutsche hatten sich f√ľr das Hauptfeld in Flushing Meadows qualifiziert, bislang haben nur Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) und Carina Witth√∂ft (Hamburg) den Sprung in die dritte Runde geschafft.

Beck (22) hatte zum ersten Mal in ihrer Karriere ihr Auftaktmatch bei den US Open gewonnen. Gegen Doppel-Olympiasiegerin Wesnina unterlag sie zum zweiten Mal im dritten Duell. Bei den Australian Open hatte Beck zu Saisonbeginn das Achtelfinale erreicht, bei den French Open und in Wimbledon die dritte Runde.