US Open: Del Potro ohne Satzverlust in Runde drei

erschienen am 02.09.2016



Der Argentinier Juan Martin del Potro steht ohne Satzverlust in der dritten Runde der US Open. Der Olympiazweite von Rio setzte sich gegen Steve Johnson (USA/Nr. 19) 7:6 (7:5), 6:3, 6:2 durch und spielt nun gegen David Ferrer (Spanien/Nr. 11) oder Fabio Fognini (Italien) um den Einzug ins Achtelfinale.

Del Potro (25) schlÀgt erstmals seit drei Jahren wieder in New York auf, nachdem er sich dreimal am linken Handgelenk hatte operieren lassen. In dieser Saison ist der Weltranglisten-142. dank einer Wildcard in Flushing Meadows am Start. Del Potro hatte die US Open 2009 gewonnen.

Johnson hatte die Wildcard fĂŒr del Potro kritisiert, noch ehe sie vergeben worden war. "Was passiert, wenn er gegen mich in der ersten Runde spielt? Was passiert, wenn er gewinnt", fragte Johnson, der es lieber gesehen hĂ€tte, wenn der Platz im Hauptfeld an einen Amerikaner vergeben worden wĂ€re.