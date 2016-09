US Open: Del Potro souverÃ¤n im Achtelfinale - nun wartet Thiem

US Open: Del Potro souverän im Achtelfinale - nun wartet Thiem

erschienen am 03.09.2016



Juan Martin del Potro (25) ist bei seinen ersten US Open nach dreijähriger Pause ohne Satzverlust ins Achtelfinale eingezogen. Der Olympiazweite aus Argentinien, der nur dank einer Wildcard in New York am Start ist, gewann gegen den an Position elf gesetzten Spanier David Ferrer 7:6 (7:3), 6:2, 6:3.

Del Potro trifft am Montag auf den Österreicher Dominic Thiem, der sich an seinem 23. Geburtstag gegen Pablo Carreno Busta (Spanien) 1:6, 6:4, 6:4, 7:5 durchsetzte. Der Weltranglistenzehnte Thiem steht zum zweiten Mal nach 2014 im Achtelfinale von Flushing Meadows, del Potro hatte das Turnier 2009 gewonnen, in den vergangenen drei Jahren hatte er wegen drei Operationen am linken Handgelenk gefehlt.