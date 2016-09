US Open: Djokovic profitiert erneut von der Verletzung seines Gegners

erschienen am 02.09.2016



Titelverteidiger Novak Djokovic hat bei den US Open in New York erneut von einer Verletzung seines Gegners profitiert und zwei weitere Tage Zeit, seine eigenen Blessuren zu kurieren. Der Weltranglistenerste aus Serbien f√ľhrte in der dritten Runde gegen Michail Juschni 4:2, als der Russe wegen Oberschenkelproblemen aufgab. In Runde zwei hatte Djokovic kampflos gewonnen, weil Jiri Vesely (Tschechien) nicht angetreten war.

Djokovic (29) hatte sich vor den Olympischen Spielen in Rio am Handgelenk verletzt, bei seinem m√ľhevollen Erstrundensieg am Montag gegen Jerzy Janowicz (Polen) lie√ü er sich zudem am Ellbogen behandeln. Im Achtelfinale trifft Becker-Sch√ľtzling Djokovic auf John Isner (USA/Nr. 20) oder Kyle Edmund (Gro√übritannien).