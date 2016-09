US Open: Djokovic profitiert erneut von einer Verletzung seines Gegners

erschienen am 03.09.2016



Titelverteidiger Novak Djokovic hat bei den US Open in New York erneut von einer Verletzung seines Gegners profitiert und zwei weitere Tage Zeit, seine eigenen Blessuren zu kurieren. Der Weltranglistenerste aus Serbien f├╝hrte in der dritten Runde gegen Michail Juschni 4:2, als der Russe wegen einer Oberschenkelzerrung aufgab. In Runde zwei hatte Djokovic kampflos gewonnen, weil Jiri Vesely (Tschechien) nicht angetreten war.

"Auf der einen Seite ist es gut, ein paar Tage Pause und k├╝rzere Matches zu haben, auf der anderen Seite braucht man Spielpraxis und Zeit auf dem Centre Court f├╝r die zweite Woche, wenn man auf die Top-Spieler trifft", sagte Djokovic, der nach der Kurzarbeit gegen Juschni noch eine Trainingseinheit unter der Aufsicht seines Coaches Boris Becker absolvierte.

Djokovic (29) hatte sich vor den Olympischen Spielen in Rio am Handgelenk verletzt, bei seinem m├╝hevollen Erstrundensieg am Montag gegen Jerzy Janowicz (Polen) lie├č er sich zudem am Ellbogen behandeln. Im Achtelfinale trifft Djokovic auf den 21 Jahre alten Briten Kyle Edmund, der sich gegen John Isner (USA/Nr. 20) 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (7:5) durchsetzte. "Gesundheitlich geht es mir schon viel besser als zu Beginn des Turniers", sagte Djokovic: "Ich bin zuversichtlich, dass alles in die richtige Richtung geht."