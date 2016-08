US Open: Doppel-Olympiasieger Nadal startet souverÃ¤n

US Open: Doppel-Olympiasieger Nadal startet souverän

erschienen am 29.08.2016



Der spanische Tennisstar Rafael Nadal (30) ist souverän in die US Open in New York gestartet. Der Champion von 2010 und 2013 setzte sich in seinem Erstrundenmatch gegen Denis Istomin (Usbekistan) 6:1, 6:4, 6:2 durch. Nadal hatte bei den Olympischen Spielen in Rio trotz einer Handgelenksverletzung Gold im Doppel gewonnen, im Einzel verpasste er Bronze durch eine Niederlage im kleinen Finale gegen den Japaner Kei Nishikori nur knapp.