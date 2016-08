US Open: GÃ¶rges als fÃ¼nfte Deutsche in Runde zwei - Lottner ausgeschieden

US Open: Görges als fünfte Deutsche in Runde zwei - Lottner ausgeschieden

erschienen am 31.08.2016



Julia Görges (27) ist als fünfte deutsche Tennisspielerin in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die Weltranglisten-64. aus Bad Oldesloe gewann gegen die Belgierin Yanina Wickmayer souverän mit 6:3, 6:2 und damit zum ersten Mal seit fünf Jahren ihr Auftaktspiel in New York. Am Donnerstag trifft sie auf Altmeisterin Venus Williams (USA/Nr. 6), die 2000 und 2001 in Flushing Meadows triumphiert hatte.

"Für mich ist es einfach schön, in New York gegen eine Amerikanerin zu spielen, die einen ganz guten Nachnamen hat", sagte Görges, die sich durchaus Chancen gegen die 36 Jahre alte Williams ausrechnet: "Ich kann sie mit meinem Spiel knacken, mit einer Mischung aus Aggressivität und Kontrolle."

Vor Görges hatten ihre Fed-Cup-Kolleginnen Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Annika Beck (Bonn) ihre Erstrundenhürden gemeistert, auch Carina Witthöft (Hamburg) steht in Runde zwei. Zehn deutsche Spielerinnen hatten im Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres gestanden.

Ausgeschieden ist Antonia Lottner (Düsseldorf), die sich erstmals für eines der vier Major-Turniere qualifiziert hatte. Die 20-Jährige unterlag Vania King (USA) 6:7 (2:7), 3:6. Vor Lottner verabschiedeten sich bereits Sabine Lisicki (Berlin), Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Mona Barthel (Neumünster).