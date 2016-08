US Open: Kerber spart Kraft - Hercog gibt auf

erschienen am 29.08.2016



Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat in ihrem Auftaktmatch bei den US Open in New York Kraft gespart. Kerbers slowenische Gegnerin Polona Hercog gab bei Temperaturen von 30 Grad nach nur 33 Minuten geschwĂ€cht auf. Die Weltranglistenzweite aus Kiel fĂŒhrte zu diesem Zeitpunkt 6:0, 1:0. Kerber folgte Andrea Petkovic (Darmstadt) und Carina Witthöft (Hamburg) in die zweite Runde. Dort trifft sie auf Mirjana Lucic-Baroni (Kroatien).

Kerber hat in New York die zweite Chance, Serena Williams (USA) an der Spitze der Weltrangliste abzulösen. Gewinnt sie ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach den Australian Open zu Beginn des Jahres, ĂŒbernimmt sie sicher Platz eins. Beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati/Ohio hatte Kerber das Finale verloren und es damit vorerst verpasst, als zweite Deutsche nach Steffi Graf den Tennis-Thron der WTA-Tour zu besteigen.