US Open: Kerber stÃ¼rmt ins Achtelfinale

US Open: Kerber stürmt ins Achtelfinale

erschienen am 03.09.2016



Angelique Kerber (28) ist ins Achtelfinale der US Open gestürmt. Die Weltranglistenzweite aus Kiel ließ der 17-jährigen Catherine Bellis (USA) beim 6:1, 6:1 in 56 Minuten keine Chance. Am Sonntag wartet in New York die erste große Herausforderung auf Kerber, wenn sie auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 14) trifft.

Kerber lobte Bellis für ihren Auftritt in Flushing Meadows. "Ich weiß selbst noch gut, wie es war, hier zum ersten Mal in der Nightsession zu spielen", sagte sie. 2007 hatte Kerber im gigantischen Arthur-Ashe-Stadium als 19-Jährige gegen Serena Williams (USA) nur knapp in zwei Sätzen verloren. In diesem Jahr kämpfen beide um die Führung in der Weltrangliste.

Nach drei Matches ist Kerber noch ohne Satzverlust, am Samstag (ab 19.00 Uhr OZ/01.00 Uhr MESZ) hat Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 26) die Chance, ihr zu folgen. Alle anderen deutschen Spieler sind bereits ausgeschieden, am Freitag scheiterte Carina Witthöft (Hamburg) in drei Sätzen an Vorjahresfinalistin Roberta Vinci (Italien/Nr. 7).

Die 22-malige Grand-Slam-Siegerin Williams spielt ihr Drittrundenmatch am Samstag (ab 13.00 Uhr OZ/19.00 Uhr MESZ) gegen die Schwedin Johanna Larsson. Williams (34) muss mindestens das Halbfinale erreichen, um die Platz eins im Ranking zu behalten, gewinnt Kerber ihre nächste Runde, muss sie schon ins Finale kommen.

Nachdem Qualifikantin Bellis gegen Kerber völlig überfordert war, wird Kvitova sicher mehr Gegenwehr leisten. Die Bronzemedaillengewinnerin von Rio ist nach anderthalb schwächeren Jahren auf dem Weg zurück zu ihrer Bestform. Im direkten Duell mit Australian-Open-Siegerin Kerber steht es 4:4, das einzige Aufeinandertreffen in diesem Jahr entschied Kerber beim Hallenturnier in Stuttgart in drei Sätzen für sich.