US Open: Kohlschreiber gibt verletzt auf

erschienen am 30.08.2016



Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (32) hat bei den US Open in New York sein Auftaktmatch gegen den Franzosen Nicolas Mahut angeschlagen aufgegeben. Kohlschreiber lag zu diesem Zeitpunkt 3:6, 5:7, 0:1 zur√ľck. Vor drei Wochen war er wegen einer Stressfraktion im rechten Fu√ü nicht zu seinem Zweitrundenmatch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro angetreten.

Damit endet Kohlschreibers Grand-Slam-Jahr mit einer weiteren Enttäuschung, bereits in Melbourne, Paris und Wimbledon war die deutsche Nummer eins aus Augsburg in der ersten Runde ausgeschieden.

Erst am Donnerstag hatte Kohlschreiber von den √Ąrzten Gr√ľnes Licht f√ľr seinen Einsatz in Flushing Meadows erhalten, ob er nun im Davis Cup Mitte September gegen Polen in Berlin antreten kann, ist √§u√üerst fraglich. Vor Kohlschreiber waren in New York Dustin Brown (Winsen/Aller), Benjamin Becker (Orscholz) und Daniel Brands (Deggendorf) in der ersten Runde ausgeschieden. Weiter sind dagegen die Br√ľder Alexander und Mischa Zverev (Hamburg).