US Open: "Kurzarbeiter" Djokovic im Halbfinale

erschienen am 07.09.2016



Titelverteidiger Novak Djokovic hat bei den US Open in New York erneut von einer Verletzung seines Gegners profitiert und steht im Halbfinale des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison. Der Weltranglistenerste aus Serbien f├╝hrte gegen Jo-Wilfried Tsonga (Nr. 9) 6:3, 6:2, ehe der Franzose wegen Knieproblemen aufgab.

Djokovic spielt am Freitag gegen Gael Monfils (Frankreich/Nr. 10) um den erneuten Einzug ins Finale in Flushing Meadows. Der Becker-Sch├╝tzling hatte bereits in Runde zwei gegen den Tschechen Jiri Vesely kampflos gewonnen, in Runde drei gab der Russe Michail Juschni im ersten Satz verletzt auf. Gegen Monfils hat Djokovic (29) alle bisherigen zw├Âlf Duelle gewonnen.