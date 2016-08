US Open: Lisicki verliert deutlich und fÃ¤llt aus den Top 100

US Open: Lisicki verliert deutlich und fällt aus den Top 100

erschienen am 29.08.2016



Sabine Lisicki (Berlin) ist bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die frühere Wimbledonfinalistin, die im vergangenen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte, unterlag der Russin Julia Putinzewa 1:6, 2:6 und stürzt nach dem letzten Grand-Slam-Turnier der Saison aus den Top 100. Derzeit belegt Lisicki Platz 84 im WTA-Ranking.

"Ich bin nicht zufrieden, alles andere wäre gelogen", sagte Lisicki, die sich in der Akademie von Trainer-Legende Nick Bollettieri in Florida auf die US Open vorbereitet hatte: "Wir haben viel gearbeitet und ein paar Dinge verändert. Es ist traurig, dass es sich noch nicht auszahlt."

Lisicki scheiterte als dritte von zehn deutschen Spielerinnen in ihrem Auftaktmatch, vor der 26-Jährigen verloren auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Mona Barthel (Neumünster). In Runde zwei stehen dagegen die Weltranglistenzweite Angelique Kerber (Kiel), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Carina Witthöft (Hamburg). Am Dienstag bestreiten zudem Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 26), Annika Beck (Bonn), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Antonia Lottner (Düsseldorf) ihre Erstrundenpartien.