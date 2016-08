US Open: Lottner feiert Premiere und Zverev Comeback

erschienen am 27.08.2016



Die deutschen Tennisprofis Antonia Lottner (Düsseldorf), Mischa Zverev (Hamburg) und Daniel Brands (Deggendorf) haben sich bei den US Open in New York durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Lottner feiert ihre Premiere bei einem Grand-Slam-Turnier, Zverev qualifizierte sich erstmals seit den French Open 2012 wieder für ein Major, und Brands rückte als Lucky Loser nach.

Der Bayer trifft in der ersten Runde in einem deutschen Duell auf den jüngeren Zverev-Bruder Alexander (Hamburg/Nr. 27). Lottner bekommt es zum Auftakt mit Vania King (USA) zu tun, in Runde zwei könnte ein Duell mit der 22-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA/Nr. 1) warten. Der frühere Davis-Cup-Spieler Zverev spielt gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert.

Damit stehen insgesamt 18 Deutsche (zehn Frauen und acht Männer) im Hauptfeld der mit 46,3 Millionen Dollar (ca. 41,7 Millionen Euro) dotierten US Open. - Die Erstrundenpartien in der Übersicht:

Männer:

Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 25) - Nicolas Mahut (Frankreich)

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 27) - Daniel Brands (Deggendorf)

Dustin Brown (Winsen/Aller) - Milos Raonic (Kanada/Nr. 5)

Benjamin Becker (Orscholz) - Kei Nishikori (Japan/Nr. 6)

Florian Mayer (Bayreuth) - Horacio Zeballos (Argentinien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Donald Young (USA)

Mischa Zverev (Hamburg) - Pierre-Hugues Herbert (Frankreich)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) - Polona Hercog (Slowenien)

Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 26) - Patricia Tig (Rumänien)

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) - Roberta Vinci (Italien/Nr. 7)

Carina Witthöft (Hamburg) - Misaki Doi (Japan/Nr. 30)

Annika Beck (Bonn) - Nadia Podoroska (Argentinien)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Kristina Kucova (Slowakei)

Julia Görges (Bad Oldesloe) - Yanina Wickmayer (Belgien)

Sabine Lisicki (Berlin) - Julia Putinzewa (Russland)

Mona Barthel (Neumünster) - Christina McHale (USA)

Antonia Lottner (Düsseldorf) - Vania King (USA)