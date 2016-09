US Open: Murray im Eiltempo im Viertelfinale

erschienen am 06.09.2016



Olympiasieger Andy Murray ist im Eiltempo ins Viertelfinale der US Open in New York eingezogen. Der 29 Jahre alte Brite lie├č dem Bulgaren Grigor Dimitrow beim 6:1, 6:2, 6:2 in exakt zwei Stunden keine Chance. Murray trifft in der Runde der besten Acht am Mittwoch auf Kei Nishikori (Japan/Nr. 6), der gegen Ivo Karlovic (Kroatien/Nr. 21) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) gewann.

Der Weltranglistenzweite Murray k├Ânnte der vierte Spieler in der Geschichte des Profitennis werden, der in einem Jahr die Endspiele bei allen vier Grand-Slam-Turnieren erreicht. Das hatten zuvor nur der Australier Rod Laver (1969), der Schweizer Roger Federer (2006, 2007, 2009) und der Serbe Novak Djokovic (2015) geschafft. Murray unterlag in dieser Saison Djokovic bei den Australian und French Open und holte den Titel in Wimbledon.